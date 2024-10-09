رئيس جامعة الغردقة يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بالكليات

شهد الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، حفل استقبال الطلاب الجدد بكليات الجامعة الجديدة بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الجدد والعاملين بكليات الجامعة الجديدة.

وبدء الحفل بالسلام الجمهورى ومن ثم الافتتاح ببعض الايات من القرآن الكريم

وهنأ رئيس الجامعة الحضور بذكرى احتفالات اكتوبر المجيدة وانطلاق العام الجامعي الجديد واكد ان استقبال الطلاب الجدد يأتى بالتزامن مع إنشاء جامعة الغردقة التى تولي اهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية وايجاد بيئة جاذبة لفرص العمل بمحافظة البحر الأحمر .

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم توفير كافة المواصلات تسهيلا علي الطلاب ومساعدتهم على الالتزام فى المحاضرات والدروس العملية

وتحدث الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عن أهمية الاهتمام ببناء قدرات الطالب بتوفير العديد من البرامج التدريبية لهم من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني الذي يرأسه الدكتور حجاج محمد حجاج وضرورة الاجتهاد لتعظيم الاستفادة من المحاضرات والاستذكار والاطلاع بصورة مستمرة

ووجه الدعوة للطلاب للاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية

وعقد الدكتورمحفوظ عبدالستار رئيس جامعة الغردقة، اجتماعا مع امناء الكليات ومديرى الادارات بالجامعة

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة لأمناء الكليات ومديري الادارات بالجامعة بمناسبة انشاء جامعة الغردقة وبداية العام الدراسي، كما وضح أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف كليات وإدارات الجامعة لتحقيق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والبحثي ، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لأحدث النظم ومعايير الجودة للطلاب

وناقش الاجتماع احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه، بالتزامن مع بدء العام الدراسي

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها خطط العمل المقرر تنفيذها فى ضوء قرار إنشاء جامعة الغردقة، وضرورة ضمان الشفافية والكفاءة في الأداء، بما يسهم في تحسين المستوى العام لمنظومة العمل الإداري بالجامعة والذى سينعكس على قدرة الجامعة فى اداء دورها التعليمى والتربوى وخدمة المجتمع ،في إطار سعيها لتكون رائدة في مجال مختلف المجالات بين الجامعات المصرية،

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة عقد هذا الاجتماع بشكل دوري، للوقوف على احتياجات الكليات، مشيرًا إلى أن تقدم الجامعة وتحقيقها للريادة في المجالات المختلفة سيكون نتيجة للعمل الجماعي

في ختام الاجتماع، شكر رئيس الجامعة الحضور على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية