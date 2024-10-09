تكليف محمود رمزي بأعمال مدير معهد بحوث البترول

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور محمود رمزي محمود فرج رئيس قسم الإنتاج بمعهد بحوث البترول، بالقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول.

نبذة عن معهد بحوث البترول

أنشئ معهد بحوث البترول المصرى بموجب القرار الجمهورى رقم 541 لعام 1974 وهو من المعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى التى يترأسها وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بهدف امداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنيه بمفرده أو بالمشاركة مع جهات أخرى.

وساهمت فرنسا مادياً في إنشاء المعهد وإمداده بالعديد من التجهيزات العلمية والمعملية ، كما ساهم معهد البترول الفرنسي بخبراته الفنية في إنشاء المعهد وتدريب أعداد من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم بفرنسا، بجانب إجراء مشروعات بحثية مشتركة بين المعهدين.

ويعد معهد بحوث البترول المعهد البحثي الوحيد بين معاهد ومراكز البحث العلمي بمصر الذي يرأس مجلس إدارته بموجب القرار الجمهوري الخاص بإنشائه المهندس وزير البترول و الثروة المعدنية كما يرشح المهندس وزير البترول عدداً من قيادات قطاع البترول لعضوية مجلس الإدارة الأمر الذي يحقق ربط المعهد بمشاكل واحتياجات القطاع بطريقة مباشرة.

ومنذ إنشاء معهد بحوث البترول عام 1976 وحتى الآن وهو يضم في هيكله 7 أقسام بحثيه تغطي مختلف الأنشطه في قطاعات البترول و الغاز الطبيعي .

ومع تزايد الأنشطة البحثية بالمعهد، وتطوير العديد من نتائج البحوث إلي مراحل التطبيق بدأ المعهد في إنشاء مراكز الخدمات ذات الطابع الخاص التي وصل عددها في الوقت الحاضر إلي تسـع مراكز تقدم خدماتها التطبيقية لقطاع البترول في مجالاته المختلفة وكذلك لبعض القطاعات الأخري في مصر.