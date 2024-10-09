جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

تشهد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 مواجهات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة ” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.



مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"



كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 3:30 عصرًا

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 3:30 عصرًا

دمياط ضد مركز شباب القزازين 3:30 عصرًا

نبروه ضد مركز شباب تلا 3:30 عصرًا

صيد المحلة ضد بني عبيد 3:30 عصرًا

بايونيرز ضد بيلا ( تقام غدا الخميس )

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب



الحمام ضد الهلال بالضبعة 3:30 عصرًا

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 3:30 عصرًا

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 3:30 عصرًا

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 3:30 عصرًا

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 3:30 عصرًا



المجموعة الثالثة أندية بحري



وتضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.

وأعلن اتحاد الكرة نظام وشروط دوري القسم الثاني ب استعدادا لموسم 2024-2025 في المجموعات الثلاثة بواقع 6 مجموعات فرعية.

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري