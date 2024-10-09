مواعيد الصلاة في عدد من المدن اليوم
حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها، نرصد مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات المصرية.
وجاءت مواعيد الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..
مواقيت الصلاة اليوم 9-10-2024
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر 5:26
موعد أذان الظهر 12:42
موعد أذان العصر 02: 4
موعد أذان المغرب 6:31
موعد أذان العشاء 7:48
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر 5:31
موعد أذان الظهر 12:47
موعد أذان العصر 4:06
موعد أذان المغرب 6:36
موعد أذان العشاء 7:54
مواقيت الصلاة في قنا
موعد أذان الفجر 5:22
موعد أذان الظهر 12:36
موعد أذان العصر 57: 3
موعد أذان المغرب 6:28
موعد أذان العشاء 7:42
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر 5:21
موعد أذان الظهر 12:36
موعد أذان العصر 57: 3
موعد أذان المغرب 6:28
موعد أذان العشاء 7:41
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
موعد أذان الفجر 5:42
موعد أذان الظهر 12:58
موعد أذان العصر 17: 4
موعد أذان المغرب 6:46
موعد أذان العشاء 8:05
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد أذان الفجر 5:22
موعد أذان الظهر 12:38
موعد صلاة العصر 3:57
موعد أذان المغرب 6:27
موعد أذان العشاء 7:44
مواقيت الصلاة في نوبيع
موعد أذان الفجر 5:13
موعد أذان الظهر 12:29
موعد أذان العصر 49: 3
موعد أذان المغرب 6:18
موعد أذان العشاء 7:34
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:15
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد أذان العصر 3:50
وقت صلاة المغرب 6:20
وقت صلاة العشاء 7:36
مواعيد الصلاة في العلمين
موعد أذان الفجر 5:35
وقت صلاة الظهر 12:51
موعد أذان العصر 4:10
وقت صلاة المغرب 6:40
وقت صلاة العشاء 7:58
مواقيت الصلاة في بورسعيد
موعد أذان الفجر 5:22
موعد أذان الظهر 12:38
موعد أذان العصر 3:57
موعد أذان المغرب 6:26
موعد أذان العشاء 7:44
مواقيت الصلاة في رفح الجديدة
موعد أذان الفجر 5:15
موعد أذان الظهر 12:30
موعد أذان العصر 49: 3
موعد أذان المغرب 6:18
موعد أذان العشاء 7:36