مواعيد الصلاة في عدد من المدن اليوم

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها، نرصد مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات المصرية.

وجاءت مواعيد الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..

مواقيت الصلاة اليوم 9-10-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:26

موعد أذان الظهر 12:42

موعد أذان العصر 02: 4

موعد أذان المغرب 6:31

موعد أذان العشاء 7:48

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:31

موعد أذان الظهر 12:47

موعد أذان العصر 4:06

موعد أذان المغرب 6:36

موعد أذان العشاء 7:54

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:36

موعد أذان العصر 57: 3

موعد أذان المغرب 6:28

موعد أذان العشاء 7:42

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:36

موعد أذان العصر 57: 3

موعد أذان المغرب 6:28

موعد أذان العشاء 7:41

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:42

موعد أذان الظهر 12:58

موعد أذان العصر 17: 4

موعد أذان المغرب 6:46

موعد أذان العشاء 8:05

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:38

موعد صلاة العصر 3:57

موعد أذان المغرب 6:27

موعد أذان العشاء 7:44

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:13

موعد أذان الظهر 12:29

موعد أذان العصر 49: 3

موعد أذان المغرب 6:18

موعد أذان العشاء 7:34

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:15

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد أذان العصر 3:50

وقت صلاة المغرب 6:20

وقت صلاة العشاء 7:36

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:35

وقت صلاة الظهر 12:51

موعد أذان العصر 4:10

وقت صلاة المغرب 6:40

وقت صلاة العشاء 7:58

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:38

موعد أذان العصر 3:57

موعد أذان المغرب 6:26

موعد أذان العشاء 7:44

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:15

موعد أذان الظهر 12:30

موعد أذان العصر 49: 3

موعد أذان المغرب 6:18

موعد أذان العشاء 7:36