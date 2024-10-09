تعرف على درجات الحرارة في عدد من المحافظات اليوم

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، ومعتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في أخره، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم 9-10-2024

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المحافظات كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة .. 23 32

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 21 28

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 21 32

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 33

درجة الحرارة في شبين الكوم.. 22 31

درجة الحرارة في طنطا .. 22 31

درجة الحرارة في دمياط .. 23 29

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 34

درجاتالحرارة فى السويس .. 21 33

درجة الحرارة في العريش .. 20 30

درجة الحرارة في رفح .. 19 28

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 32

درجة الحرارة في نخل .. 14 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 13 27

درجة الحرارة في الطور .. 25 32

درجة الحرارة في طابا .. 24 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 34

درجة الحرارة في العلمين .. 21 29

درجة الحرارة في مطروح .. 20 28

درجة الحرارة في السلوم .. 20 و 29

درجة الحرارة في سيوة .. 22 33

درجة الحرارة في الغردقة .. 24 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في شلاتين .. 25 35

درجة الحرارة في حلايب .. 25 31

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 34

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 25 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 33

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 34

درجة الحرارة في المنيا .. 18 35

درجة الحرارة في أسيوط .. 19 35

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 36

درجة الحرارة في قنا .. 21 37

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 37

درجة الحرارة في أسوان .. 22 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 22 38.