حسن مصطفي: أسعار اللاعبين في مصر كارثة

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك أبرم بعض الصفقات التي لم تحقق الإفادة خصوصا في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه الأفضل دائما وجود لاعبين مميزين في الاهلي والزمالك قادرين على تحمل الضغوط، وأن يكونوا لاعبين دوليين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد أن يكون التعامل مع اللاعبين وفقًا لخطط معينة، هناك لاعبين مثل ناصر منسي كانوا على وشك الرحيل وتم التراجع بعد تسجيل هدف في السوبر الإفريقي، وهناك لاعب مثل سامسون يمثل كارثة في الفريق".

وأضاف: "الدوري المصري المفترض أن الاقوى في افريقيا، ونحن لدينا لاعبين الاغلي في القاهرة، واغلى لاعب مثلا في تونس كان يحصل على 600 الف دولار، ولا يوجد اي لاعب يصل لمليون دولار، وهناك لاعبين في المصري على سبيل المثال تحصل على 700 الف دولار، واللاعبين الجزائريين والتونسيين والمغاربة يفضلون الانضمام لفرق مصرية بسبب الرواتب".

وأكمل: "نعاني من عدم انتظام جدول الدوري المصري وهذه المشكلة لابد أن يتم التعامل معها بشكل افضل، مع وضع جدول مسابقة بشكل جيد، ودائما كان التأجيل للأهلي والزمالك وباقي الاندية بسبب مواجهات افريقيا، مع ان قوائم الاندية تضم 30 لاعب، يجب منح الفرص لكل عناصر تلك الفرق من اجل المشاركة في المباريات".

وزاد: "لولا لجوء مارسيل كولر للتدوير بين لاعبيه، ومنحهم الفرصة في المباريات، كان من الممكن عدم تحقيق أي بطولة، لكن المدرب تعامل جيدا ولديه ثقة في كل لاعبيه، ولذلك نجح في حصد 4 بطولات وبرونزية المونديال".