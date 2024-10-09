تعليق طارق السيد علي انضمامه للجنة الكرة بالزمالك

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، ان انضمامه للجنة الكرة بالقلعة البيضاء من أجل خدمة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الاخيرة، ولازال يبذل المزيد في ظل الظروف الراهنة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتمنى أن يتم الاعلان سريعا عن جدول الدوري المصري من أجل تجهيز الأندية والاستعداد بشكل أفضل لمنافسات الموسم الجديد، في أوروبا يتم الاعلان عن الجدول عقب نهاية الموسم مباشرة، وكل فريق يجهز برنامجه مبكرا، اسم مصر كبير لابد أن يتغير الوضع، واين الشركة الألمانية التي ستنظم جدول البطولة، ومن سيضع جدول الدوري؟!".

وأضاف: "لقد تعبنا من الحديث في هذا الملف، الكرة في مصر لابد ان تتغيير، ومنتخبنا له اسم كبير في قارة افريقيا، لدينا الاهلي والزمالك الأفضل والاكثر حصد للبطولات داخل افريقيا، يجب ان نضع جدول منتظم لبطولة الدوري المصري".

وأكمل: "الفيفا رفض تأجيل مسابقة كأس مصر، ولعبنا الكأس في تسعة أيام فقط، فهل هذا الأمر يحدث في اي مكان آخر، وفي السابق كنا نعاني من رحلات القارة لخوض منافسات البطولات الافريقية، لكن الأمور تغيرت واصبح معظم الأندية يسافرون عبر طائرة خاصة".

وتابع: "دائمًا يتم وضع جدول الدوري المصري بطريقة خاطئة، وهو ما يتسبب في تأجيل مباريات للاهلي والزمالك، لذلك يجب وضع الجدول بطريقة جيدة منعا للتأجيلات".