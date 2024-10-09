شبانة: هاني رمزي سيتولى ملف التعاقدات في الأهلي بشكل مؤقت وغير معلن

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هاني رمزي سيتولي منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي وبشكل "مؤقت"، والنادي يريد الإسراع في حسم الصفقات قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر.

وقال شبانة: "رمزي سوف يتولى ملف التعاقدات مؤقتا وبشكل غير معلن في الميركاتو الصيفي، وهناك "حمل ثقيل" على محمد رمضان والذي يسعى لاختيار شخصيات تحافظ على النادي الأهلي واسرار التعاقدات".

وأضاف: "الأهلي لم يطلب حكام أجانب بشكل رسمي من اتحاد الكرة لإدارة مباريات السوبر المصري، ولم يتم ارسال أي مخاطبات مطلقا رغم اعلان محمد رمضان المدير الرياضي عن الرغبة في جلب حكام أجانب للسوبر".