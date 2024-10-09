إيهاب الكومي يكشف حقيقة عدم مشاركة مصر في مونديال 2026

كشف إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة بشأن عدم مشاركة منتخب مصر في كأس العالم النسخة المقبلة 2026.



ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم 2026، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية.

وتحدث إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية منذ قليل، حيث قال: "في الفترة الأخيرة، ظهرت بعض الأنباء عن احتمالية عدم مشاركة مصر في كأس العالم 2026 بسبب مشكلات إدارية أو تنظيمية داخل اتحاد الكرة المصري".

وتابع: "مثل هذه الأقاويل تثير استغراب البعض، حيث أن اتحاد الكرة الحالي يضم أسماء بارزة ولها تاريخ رياضي وإداري كبير".

وأكمل: "من الصعب أن يكون الاتحاد الحالي على مستوى من اللامبالاة يجعله يساهم في إلحاق الضرر بالمنتخب الوطني أو يعوق مشاركته في كأس العالم".