الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد زيزو للتركيز على السوبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تأجيل البت فى تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو إلى مابعد بطولة السوبر المصري المقرره بدولة الإمارات العربيه المتحده فى الفتره من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

وأصدر حسين لبيب تعليماته إلى جميع أعضاء المجلس بعدم التحدث من قريب أو بعيد فى هذا الملف فى الوقت الحالى بعد الاتصال الذى جرى بينه وبين اللاعب والذى أعرب فيه عن غضبه الشديد من التصريحات التى صدرت مؤخرا بشأن مطالبته بالحصول على أكثر من ٦٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد مشيرا إلى أنه يرفض الوقيعه بينه وبين الجماهير البيضاء مشددا على أنه كان هناك إتفاق بينه وبين رئيس النادي فى الجلسه التى عقدت فى منزل أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره بحضور والده بعدم الكشف عن أى مطالب أو اتفافات جرت فى الجلسه وأنه سبق أن اشتكى من بعض الأنباء التى تم تسريبها عن طريق بعض أعضاء المجلس بأنه يشترط الحصول على ١٠٠ مليون جنيه فى الموسم.

وعلمت الوفد أن والد اللاعب فى أخر جلسه عقدت معه طالب بحصول نجله على نصف المبلغ الذى كان معروض عليه من نادى نيوم السعودى.

جوميز يتحدى إدارة الزمالك في صفقة إيجاريا

على جانب آخر أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى تمسكه بالتعاقد مع الإنجليزي ذو الأصول النيجيريه أوفاى ايجاريا لاعب ليفربول السابق رغم اعتراض عدد من أعضاء المجلس على أساس أن اللاعب الذى يبلغ من العمر ٢٦ عاما بعيد عن المشاركه فى المباريات منذ يوليه ٢٠٢٢ كما أنه تم عرضه على أكثر من نادى إنجليزي فى الفتره الأخيره وخاض فترة معايشه إلا أنه تم رفض التعاقد معه نظرا لتواضع مستواه.

وأكد جوميز لأعضاء المجلس أنه مقتنع بامكانات اللاعب وأنه سيكون صفقة جيده خاصة أنه سبق أن قام بتدريبه بنادى ريدنيج الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات اليوم فى حال اجتيازه الكشف الطبي وسيتم تجربته من خلال المباريات الوديه الثلاثه التى سيلعبها الزمالك استعدادا للسوبر المصري.

على صعيد أخر أكد عبد الواحد السيد مدير الكره أن مجموعه الزمالك فى بطولة الكونفدرالية ليست سهله وأن الجهاز الفني يعمل حساب لجميع الفرق ونتمنى تأهل الزمالك والمصري البورسعيدي إلى دور الثمانيه وأن هدف الفريق هو الحفاظ على اللقب الذى حققه الأبيض الموسم الماضى.

على صعيد أخر افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك المركز الطبي بمقر القلعة البيضاء وتم تجهيز المركز الطبي وتحديثه بجميع الأجهزة الطبية والإسعافات الأولية لتوفير كل سبل الراحة لأعضاء نادي الزمالك.

وشهد افتتاح المركز الطبي الجديد للنادي حضور حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء واللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي والدكتور عبدالله جورج، مستشار المجلس، والدكتور عمر سليمان المستشار الطبي لنادي الزمالك والمهندس مجدي ميشيل،رئيس اللجنة الهندسية للنادي والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ،والدكتور مدحت العدل.

وجاء افتتاح المركز الطبي، في ظل توجيهات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بتطوير كل المنشآت والمرافق، وظهورها بالشكل والمظهر الذي يليق باسم وتاريخ القلعة البيضاء، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.