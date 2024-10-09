ابراهيم صلاح: أطالب إمام عاشور بمراجعة نفسه والتركيز في الملعب

أكد إبراهيم صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب كبير وصاحب إمكانيات فنية عالية لا ينكرها أحد.

وقال إبراهيم صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن إمام عاشور يحتاج إلى مراجعة نفسه في الفترة المقبلة خاصة بعد تراجع مستواه الفني مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة ".

وتابع:"إمام عاشور يحتاج إلى التركيز مع فريق الأهلي كما كان في الموسم الأول مع القلعة الحمراء لاستعادة تألقه ".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح، ممل جعله يتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.