الزمالك يستخرج تأشيرة الإمارات لـ أحمد فتوح

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استخرجوا تأشيرة سفر أحمد فتوح للإمارات استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

اضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الجهاز الإداري لنادي الزمالك ارسل اسم احمد فتوح ضمن اسماء اللاعبين اللي هيتم استخراج تأشيرة الامارات لهم للمشاركة في بطولة السوبر المصري لكن هل فتوح هيسافر مع الفريق الامارات".

تابع:" الحقيقة حتى الان فتوح خارج حسابات الزمالك للسوبر المصري تماما عشان هو عنده جلسة يوم 22 اكتوبر .. فا ربنا يرحم الفقيد ويغفرله .. حتى لو تم الصلح مع عائلة المرحوم لازم يحضر الجلسة وعشان كدة بنسبة كبيرة هو خارج السوبر المصري تماما الا لو سافر مباشرة بعد الجلسة".



واكمل:"طيب حد يسأل ليه الجهاز الاداري عايز يطلعله تأشيرة .. باختصار هما شايفين انهم لازم يبقوا جاهزين لأي موقف او ظرف وجرت العادة في الزمالك انهم يطلعوا تأشيات لكل اللاعيبه في الفريق وبعدها يشوفوا مين اللي هيسافر بس الاهم يكن الجميع جاهز".

وأختتم:"بمناسبة الكلام عن أحمد فتوح كنت بتكلم مع احد لاعبي الزمالك الكبار وقالي ان فتوح اتغير تماما وشخصيته بقت مختلفة تماما

الراجل شاف ان الحادثة اللي حصلت دة درس كبير ورسالة من ربنا وبقى مداوم على الصلاة وكمان طريقة تعامله مع الجميع اختلفت تماما وهو حريص انه يستمر على نفس الشكل دة

لاعيبه الزمالك فرحانة من التغيير اللي شايفينه في أحمد فتوح وفي حالة دعم كبيرة من الجميع عشان يستمر على نفس الشكل ربنا يرحم الفقيد ويغفرله ويصبر اهله ويكون الموقف دة عبره لينا جميعا".

كواليس جلسة جوميز مع صفقة الزمالك الجديدة

على جانب آخر كشف خالد الغندور تفاصيل جلسة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض مع اللاعب الجديد اوفي إيجاريا.

اضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"النهاردة الصبح وصل الإنجليزي أوفي إيجاريا صفقة نادي الزمالك الجديدة لمصر واللاعب مضيعش وقت وتوجه على طول لمقر النادي وعقد جلسة مع جوميز مدرب الزمالك".

وواصل:"الجلسة كانت سريعة جدا لأن جوميز كان هينزل التدريب لكنه رحب جدا بوجوده في النادي وقاله انك موجود هنا في الزمالك عشان هتكون افضل لاعب في مصر .. جوميز اتكلم مع اللاعب وقاله انا حاطط امال كبيرة عليك وبالرغم من غيابك الطويل الفترة اللي فاتت انا عندي ثقة كبيرة في تألقك ".

واكمل:"جوميز كمان طلب من اللاعب عدم التركيز في اي كلام هيتقال عليه بخصوص غيابه الطويل عن الملاعب او اي كلام يخض مسيرته في اوروبا .. وان مفتاح النجاح هنا بدايته في عدم التركيز في اي كلام بيتقال عليك خصوصا السلبي

اللاعب خضع للكشف الطبي والمفروض هيبدأ يكون موجود في التدريبات والمباريات الودية الجاية".