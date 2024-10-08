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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يوضح حقيقة وصول خطاب بإيقاف القيد

اتشيمبونج لاعب الزمالك
اتشيمبونج لاعب الزمالك السابق

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة وصول خطاب جديد لنادي الزمالك يفيد بإيقاف القيد بسبب مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق.

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اضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مصدر خاص بنادي الزمالك لمعرفة حقيقة وصول خطاب إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات أشمبونج".

تابع:" المصدر أكد  ان الزمالك لم يصله اي خطابات لوقف القيد بسبب مستحقات أشمبونج".

اكمل الغندور:"واوضح المصدر لنا ان الزمالك علي اتصال مستمر مع اشمبونج وسيدد مستحقاته والبالغة 172 آلف دولار قبل الإثنين المقبل".

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بعدة صفقات خلال الفترة المقبلة إستعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

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