"أكتوبر ملحمة النصر".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في مواقعها بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وضمن الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفي ذات السياق، نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "أكتوبر ملحمة النصر" أشارت فيها مروة محمود- أخصائي ثقافي بالمكتبة- إلى ذكرى نصر أكتوبر ومرور 51 عاما على تحطيم أسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر، والتأكيد على الروح والعزيمة والإصرار التي تحلى بها جموع المصريين لأنه لم يكن انتصارا عسكريا وحسب إنما انتصارا حضاريا حفظ أرض الوطن وحريتها وكرامتها، تلى ذلك ورشة رسم وتلوين تضمنت علم مصر، والجندي المصري، وحمامة السلام وغيرها من الرسومات التي تعبر عن هذه المناسبة، نفذتها هناء عطية أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلى جانب ورشة أشغال يدوية من خيوط المكرمية تدريب فاطمة محمد - مشرفة نادى المرأة بالمكتبة- نفذت خلالها ميدالية مفاتيح مشغولة بالغرزة الحلزونية.

"أكتوبر ملحمة تاريخية غيرت الواقع".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وتحت عنوان "حرب أكتوبر ملحمة تاريخية غيرت الواقع" عقد بيت ثقافة سنورس محاضرة ثقافية، ناقش فيها الكاتب أحمد طوسون أن حرب أكتوبر كانت لحظة فارقة في الشرق الأوسط نتيجة ملحمة لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، واستعادة الشعب المصري لثقته في النفس، وعودة مصر إلى مكانتها المتميزة بين الدول.

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد قسم ثقافة الطفل احتفالية متنوعة مع الأطفال، بجمعية الرعاية المتكاملة بالفيوم، تضمنت ورشة حكي بالعرائس بعنوان "يوم الكرامة"، تأليف وأداء جيهان عبد الله مسئول القسم، تحدثت فيها عن عبقرية القائد الرئيس السادات في خداع العدو في المعركة، واختيار التوقيت المناسب الغير متوقع للعدو، إلى جانب عبقرية اللواء البطل باقي زكي يوسف في تحطيم خط بارليف، أيضا الجندي النوبي في اختيار اللهجة النوبية كشفرة اللاسلكي، تلاها اكتشاف مواهب الأطفال، وورشة للرسم نفذتها نعمه رجب أخصائي الطفل.

كما نظم بيت ثقافة أبشواي احتفالية بمدرسة البنات الابتدائية، تضمنت محاضرة بعنوان "أكتوبر حرب الكرامة" تحدث فيها ماجد لطفي -مدير الموقع- عن الصراع العربي الإسرائيلي، ومراحله والحروب التي خاضتها مصر مع العدو منذ إعلان إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر 1956، مرورا بالنكسة، موضحا أسبابها ونتائجها، ودور القوات المسلحة المصرية وتكاتف ومساندة الشعب المصري له حتى تحقق النصر، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية نفذها أحمد السيد فهمي- مسئول الفنون التشكيلية بالموقع- عبر فيها الطلاب عن فرحتهم بهذه المناسبة.