الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير عسكري: تفتيش حرب الفرقة السادسة رسالة ردع لأي تهديد

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد المعدات خلال تفتيش الحرب

قال اللواء محمد الغباري، رئيس كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن تفتيش الحرب الذي حدث في الفرقة السادسة كشف عن تطوير كبير في تسليح الجيش، معقبًا: "الفرقة أصبحت حاجة تانية خالص، وربنا يكافيء من صنع هذه الطفرة في تسليح القوات المسلحة". 
وتابع "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن تطوير القوات المسلحة  من شأنه أن يردع أي تهديد، مشيرًا إلى أن مصر لم تستخدم القوات المسلحة في شن عدوان على أحد، فالجيش المصري لم يخرج في أي غزو، إلا من أجل صد العدوان، والعودة مرة أخرى. 

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وأضاف أن سيناء كانت تُسمى في السابق بأرض عبور، والآن تغير المسمى إلى أرض الإقامة، وهذا يرجع إلى وجود تهديد على الحدود، ولذلك استمرار فراغ سيناء لا يجب أن يستمر، ولذلك لدى الدولة خطة استراتيجية لزيادة عدد سكان سيناء إلى عدة ملايين. 
ولفت إلى أن تفتيش الحرب هو أعلى درجة استعداد للوحدة التي تشهد التفتيش، ويسبقه عدة إجراءات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسحلة حضر تفيتش حرب الفرقة السادسة، وهذا أعلى تهديد باستخدام القوة لمواجهة أي تهديد. 
وأشار إلى أن الفرقة السادسة ليست صغيرة وهي كبيرة للغاية، واستعداد هذه الفرقة بهذا الشكل يُعني أن الجيش جاهزة للقيام بأي مهمة عسكرية في الحال. 
وتابع أن الفرقة السادسة بالكامل تحتوي على معدات مجنزرة، ودبابات إم وان، والعديد من أنواع الدفاع الجوي سواء المتوسطة أو قليلة المدى، وعدد من طائرات الهليكيوبتر، والطائرات المسيرة، وهذا تطور كبير للغاية سواء في التسليح أو الجاهزية القتالية.

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