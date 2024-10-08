خبير استراتيجي: خطاب الرئيس خلال تفتيش الحرب حمل رسائل قوية للداخل والخارج

كشف اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دلائل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تفقده عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم أمام قوات الجيش الثاني الميداني هو خطاب شامل، فقد وجه الرئيس من خلاله رسائل عديدة.

وأشار قشقوش، إلى أن مشاهدة ومتابعة الرئيس السيسي لاصطفاف أبطال القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني، يأتي كإجراء طبيعي لتوجيه رسائل قوية لمن يفكر في معاداة الدولة المصرية.

وتابع: رسائل الرئيس السيسي شملت إظهار القوى الشاملة للدولة المصرية من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وغيرها من القوات الرشيدة التي بإمكانها الدفاع عن أرض الوطن والاستعداد في أي وقت.

وأوضح اللواء محمد قشقوش، أن الرئيس السيسي أكد لنا خلال حديثه اليوم بأن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فهو يهدف لبناء وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

