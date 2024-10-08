الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير استراتيجي: خطاب الرئيس خلال تفتيش الحرب حمل رسائل قوية للداخل والخارج

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد المعدات خلال تفتيش الحرب

كشف اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دلائل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تفقده عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم أمام قوات الجيش الثاني الميداني هو خطاب شامل، فقد وجه الرئيس من خلاله رسائل عديدة.

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الرئيس السيسي يتفقد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني (شاهد)

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السيسي: هدفنا محاربة التخلف والجهل وعدم إهدار قدراتنا (فيديو)

وأشار قشقوش، إلى أن مشاهدة ومتابعة الرئيس السيسي لاصطفاف أبطال القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني، يأتي كإجراء طبيعي لتوجيه رسائل قوية لمن يفكر في معاداة الدولة المصرية.

وتابع: رسائل الرئيس السيسي شملت إظهار القوى الشاملة للدولة المصرية من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وغيرها من القوات الرشيدة التي بإمكانها الدفاع عن أرض الوطن والاستعداد في أي وقت.

وأوضح اللواء محمد قشقوش، أن الرئيس السيسي أكد لنا خلال حديثه اليوم بأن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فهو يهدف لبناء وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
 

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