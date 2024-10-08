أحمد موسى مشيدا بتفتيش الحرب: مصر تجمع الأسلحة الأمريكية والروسية في مشهد استثنائي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني شهد طلعات جوية لنسور الجو بشكل لافت ومبهر.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن طائرة الـ F16 الأمريكية إلى جوار ميج الروسية وبينهم الرافال الفرنسية.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا لا تجده إلا في مصر فقط، وهو أن يكون هناك تنسيق بين الأسلحة الأمريكية والروسية معا في عرض عسكري.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه موضحا أن مصر تملك ذراع طولى قادرة على الوصول لأي مكان بالشرق الأوسط.

وكشف تفاصيل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني، موضحا أنه بعث برسائل مهمة للداخل والخارج.

وتابع، أن ما تم مشاهدته اليوم هو جزء من الجيش الثاني الميداني وليس كله.

وأوضح، أن الجيش الثاني معني بالحدود الشرقية الشمالية وهي المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة، لافتا إلى أن قائد الجيش الثاني أكد للرئيس السيسي الجاهزية التامة لتنفيذ أي مهمة وهذه رسالة طمأنة لأي مواطن ورسالة للخارج أيضًا.

وأكد، أن الرئيس السيسي تحدث بكل تواضع كمواطن مصري أولا وكرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة ثانيا.

واستطرد، أن هناك دول كاملة تدعي امتلاكها جيش، وهي لا يوجد عندها ربع الفرقة السادسة مدرعة، قائلا: مصر بلد كبير قوي.

وأضاف، أن اصطفاف اليوم شهد ظهور صناعات عسكرية مصرية بنسبة 100 %، وهناك صناعة بمكون محلي 75 % وهذا يوفر كثيرا على الدولة المصرية ويسهم في توطين التكنولوجيا العسكرية على أرض الوطن.



