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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الرئيس السيسي يتفقد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإٍسماعيلية، وذلك من أعلى سيارة.

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 تفتيش حرب

وقدم الجيش الثاني الميداني استعراضًا لأحدث معدات التسليح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتواجد بمقر الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية لإجراء تفتيش حرب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

الجيش الثاني الميداني

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.

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