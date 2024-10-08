دوراتي: "وصول بلاك بولز لدور المجموعات إنجاز تاريخي"

شدد المدرب البرتغالي هيلدر دوراتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاك بولز، على أن تواجدهم في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم يعد إنجازًا تاريخيًا.



وقال دوراتي في تصريحات تلفزيونية: "أصبحنا الأن أبطالًا للكرة في موزمبيق بعد جهد، والوصول إلى مرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية يعد إنجاز تاريخي بالنسبة لنا".

"شرف لنا أن نواجه بطل الكونفدرالية نادي الزمالك، ولدينا تحد كبير في مواجهة فريق من أبطال القارة الأفريقية أمام ناد في بداية مشواره".

"سنحاول تحقيق التوازن في مواجهة الزمالك قدر الإمكان، ولكن الأمر سيكون صعب بكل تأكيد بالنسبة لنا، وطموحي أن نقدم مباراة متكافئة خارج أرضنا أمام الزمالك".

"الزمالك نادي تاريخي، وتولى تدريبه مدربين برتغاليين كبار مثل الأستاذ جيسفالدوا فيريرا، والأن جوزيه جوميز".