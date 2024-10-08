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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

دوراتي: "وصول بلاك بولز لدور المجموعات إنجاز تاريخي"

الكونفيدرالية الإفريقية
الكونفيدرالية الإفريقية

شدد المدرب البرتغالي هيلدر دوراتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاك بولز، على أن تواجدهم في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم يعد إنجازًا تاريخيًا.

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حسام المندوه: "الزمالك نادي جامد"


وقال دوراتي في تصريحات تلفزيونية: "أصبحنا الأن أبطالًا للكرة في موزمبيق بعد جهد، والوصول إلى مرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية يعد إنجاز تاريخي بالنسبة لنا".
"شرف لنا أن نواجه بطل الكونفدرالية نادي الزمالك، ولدينا تحد كبير في مواجهة فريق من أبطال القارة الأفريقية أمام ناد في بداية مشواره".
"سنحاول تحقيق التوازن في مواجهة الزمالك قدر الإمكان، ولكن الأمر سيكون صعب بكل تأكيد بالنسبة لنا، وطموحي أن نقدم مباراة متكافئة خارج أرضنا أمام الزمالك".

"الزمالك نادي تاريخي، وتولى تدريبه مدربين برتغاليين كبار مثل الأستاذ جيسفالدوا فيريرا، والأن جوزيه جوميز".

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