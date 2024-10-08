الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام المندوه: "الزمالك نادي جامد"

حسام المندوه
حسام المندوه

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تعيش فترة سعادة خلال الآونة الأخيرة، بعد حصد لقب السوبر الإفريقي.

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حسين لبيب: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"


وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي، بعدما فاز بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت على ملعب المملكة آرينا بالسعودية.
وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية: "نحن في فترة سعادة بالتتويج بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي رغم تشكيك البعض".
وتابع: "من قلل من الزمالك لا يعلم من هو الفارس الأبيض، فالزمالك نادي جامد".
في سياق متصل، قال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية: ""الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، ومركزه الإعلامي سيكون بداية لانطلاق نادي الزمالك ككينونة في الأدب والشعر والثقافة المصرية".
وتابع رئيس الفارس الأبيض تصريحاته: "مجلس الإدارة عانى منذ توليه المسئولية لكننا تكاتفنا من أجل مصلحة الزمالك، وكللت جهودنا بالتتويج ببطولة أفريقيا لطائرة السيدات، والكونفدرالية والسوبر الأفريقي لرجال كرة القدم، وسنعمل على التتويج بالبطولة الثالثة بحصد لقب السوبر المصري".

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