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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب بلاك بولز: الزمالك يملك مكانة تاريخية

الزمالك
الزمالك

أكد البرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية لن تكون مهمة سهلة نظرًا لمكانة الفارس الأبيض.

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حسام المندوه: "الزمالك نادي جامد"

 وتحدث دوراتي عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر قائلًا: 
"نحن نتحدث عن ناديين مختلفين بالطبع، الزمالك نادي تاريخي وأحد أفضل الأندية في أفريقيا ولديه جماهيرية كبيرة حول العالم"
"بلاك بولز نادي جديد على الساحة الأفريقية، نشأة النادي لم تتخطى السبع سنوات، لكننا نسير وفق مشروع جيد بعد أن تمكنا من الصعود للدوري الأساسي في موزمبيق في غضون 3 أعوام".
وكان بلاك بولز قد تواجد رفقة الزمالك في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2024/2025.

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