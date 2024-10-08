مدرب بلاك بولز: الزمالك يملك مكانة تاريخية

أكد البرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية لن تكون مهمة سهلة نظرًا لمكانة الفارس الأبيض.

وتحدث دوراتي عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر قائلًا:

"نحن نتحدث عن ناديين مختلفين بالطبع، الزمالك نادي تاريخي وأحد أفضل الأندية في أفريقيا ولديه جماهيرية كبيرة حول العالم"

"بلاك بولز نادي جديد على الساحة الأفريقية، نشأة النادي لم تتخطى السبع سنوات، لكننا نسير وفق مشروع جيد بعد أن تمكنا من الصعود للدوري الأساسي في موزمبيق في غضون 3 أعوام".

وكان بلاك بولز قد تواجد رفقة الزمالك في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2024/2025.