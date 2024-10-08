صفقة جديدة بمليار دولار بين فودافون وجوجل

أعلنت فودافون وجوجل عن توسع استراتيجي لمدة عشر سنوات لشراكتهما الحالية لتقديم خدمات وأجهزة وتجارب تلفزيونية جديدة لملايين عملاء فودافون في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا، بدعم من نماذج Google Cloud وGemini من Google.

ستوفر الاتفاقية خدمات التخزين والأمان والمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي لعملاء فودافون في 15 دولة، بالإضافة إلى شركائها في 45 سوقًا إضافية حول العالم، بينما ستستخدم جوجل خدمات الاتصال الثابتة والمتنقلة من فودافون لتحسين إنتاجية القوى العاملة.

قالت مارجريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة فودافون: "معًا، ستضع فودافون وجوجل محتوى وأجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أيدي ملايين المستهلكين. باستخدام هذه الخدمات، يمكن لعملائنا اكتشاف طرق جديدة للتعلم والإبداع والتواصل، فضلاً عن استهلاك التلفزيون، على نطاق لم نشهده من قبل".

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وألفابت: "ستساعد شراكتنا الموسعة مع فودافون في تقديم منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بما في ذلك نماذج جيميني، إلى المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا". "أنا متحمس لرؤية كيف سيستخدم مستهلكو فودافون والشركات الصغيرة والحكومات الذكاء الاصطناعي التوليدي وGoogle Cloud لتحويل الطريقة التي يعملون بها ويصلون بها إلى المعلومات".

الريادة في تجارب المستهلك المحسنة

يتمثل أحد المحاور الرئيسية لشراكة فودافون وجوجل في مساعدة المستهلكين على الاستفادة من أحدث الأجهزة والتقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المستندة إلى السحابة. ستعمل فودافون وجوجل معًا لتحسين وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتاحة في المتاجر وعلى الإنترنت، بدعم من تجربة عملاء محدثة متجذرة في فوائد الذكاء الاصطناعي. تعمل جوجل وفودافون على تمكين فودافون من تقديم منتجات تعتمد على الاشتراك في YouTube وخطط اشتراك Google One، مثل خطط التخزين وخطط AI Premium للمستهلكين، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من Pixel وأجهزة Android الأخرى.

ستعمل فودافون وجوجل على تحسين خدمة Vodafone TV (التي تعمل بنظام Android TV)، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Google Cloud لتوفير ميزات اكتشاف المحتوى الإضافية والمكافآت والعروض، بالإضافة إلى تحقيق الدخل من المحتوى باستخدام Google Ad Manager لتقديم تجربة إعلانات أفضل. كما تستكشف الفرق تجربة YouTube أكثر تكاملاً عبر أجهزة Vodafone TV.

التحول الرقمي والأمان: مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Google Cloud

تتمتع فودافون وGoogle Cloud بالفعل بسجل حافل من التعاون. عملت الشركتان معًا لإنشاء مستودع بيانات (بحيرة بيانات) يضم بيانات فودافون وخدمات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الحالية على Google Cloud لضمان أقصى قدر من الأمان والالتزام بالمتطلبات القانونية. من خلال الشراكة الموسعة، ستستخدم فودافون Vertex AI، منصة الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من Google Cloud، لبناء ونشر وتوسيع نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Gemini من Google. سيساعد هذا في زيادة السرعة والسهولة التي يمكن بها لشركات فودافون العاملة في بلدان متعددة الابتكار وإطلاق منتجات جديدة.

من خلال هذه الشراكة، تهدف فودافون إلى تقديم حماية سيبرانية محسّنة لعملائها من الشركات من خلال حل الأمن السيبراني السحابي الذي سيتم تطويره قريبًا، باستخدام منصة عمليات الأمان من Google Cloud. سيوفر إدارة الحوادث والأحداث الأمنية، بالإضافة إلى أحدث أدوات الحماية القائمة على البرامج. ستستخدم فودافون أيضًا منصة عمليات الأمان من Google Cloud عند تطوير منتجات وخدمات معينة لضمان أمانها من حيث التصميم للمساعدة في الحفاظ على سلامة العملاء عبر الإنترنت.

تعتزم الشركتان الترويج بشكل مشترك لاستخدام معايير الصناعة العالمية في مجالات مثل السلامة عبر الإنترنت، وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأداء الشبكة، والتشغيل البيني لدفع اقتصاديات الحجم في الكفاءة الصناعية، وتعزيز الابتكار، وتحسين الخدمات العامة على نطاق واسع. من خلال هذه الشراكة، ستضع فودافون السحابة والمحتوى والاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أيدي المزيد من الأشخاص.



تتضمن الفوائد الرئيسية لشراكة فودافون وجوجل ما يلي:

الريادة في تحسين تجارب المستهلك

تمكين المستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي: تعتزم فودافون تسهيل تجربة المستهلكين لقوة الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة أوسع من أجهزة Google Pixel التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وغيرها من هواتف Android إلى جانب شبكتها الأوروبية السريعة 5G. ستساعد فودافون العملاء أيضًا على التعرف على ميزات الذكاء الاصطناعي من خلال أدلة عبر الإنترنت محسّنة وتجارب مخصصة في المتجر وموظفين مدربين حديثًا.

تقديم منصة تلفزيونية هي الأفضل في فئتها: ستعمل فودافون وجوجل على تمكين عملاء فودافون تي في من الاستمتاع بالبحث والتوصيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمحتوى التلفزيون المخصص والتطبيقات والمكافآت. ويتوسع هذا في الأخبار في عام 2023 بأن اعتماد فودافون لـ Anأصبحت خدمة Droid TV المنصة المفضلة لخدمة Vodafone TV، والتي تعمل الآن في سبع دول. كما تعمل هذه الشراكة على تمكين Vodafone من تحسين بنيتها التحتية باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud، وفتح فرص جديدة في مجال الإعلان وتوسيع السوق. يهدف Google Ad Manager إلى العمل كمنصة رئيسية لتحقيق الدخل من مخزونات Vodafone TV القابلة للتوجيه، مما يوفر تجربة إعلانية أفضل للمستخدمين.

توسيع نطاق السحابة والذكاء الاصطناعي للمستهلكين: تهدف Google وVodafone إلى تقديم مجموعة من الخدمات المبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم القائم على السحابة للمستهلكين. قد يشمل ذلك تخزين الصور والفيديو والملفات باستخدام Google One، وGoogle One AI Premium مع Gemini Advanced لأولئك الذين يريدون القوة الإضافية لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة من Google. تعمل الأطراف أيضًا على توسيع نطاق توفر خدمات YouTube القائمة على الاشتراك لعملاء Vodafone. سيتم دعم جميع هذه الخدمات من خلال شبكات Vodafone الثابتة والمتنقلة الواسعة النطاق في المنطقة ذات الصلة.

التحول الرقمي والأمن: مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Cloud

توسيع الخدمات التجارية المدعومة من Google Cloud: ستعزز Google وVodafone شراكتهما السحابية الحالية. تعد Google بالفعل مزود السحابة العامة لجميع تحليلات Vodafone، بما في ذلك البيانات الضخمة مجهولة المصدر والمجمعة، وذكاء الأعمال، والتسويق، وتحليلات الشبكة. ستستخدم Vodafone Vertex AI، منصة الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من Google Cloud، لبناء ونشر وتوسيع نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Gemini من Google و1.5 Pro وFlash. ستعزز Vodafone التزامها بتوزيع الخدمات المستندة إلى Google Cloud والبناء عليها، بما في ذلك الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.

تعزيز الأمن واكتشاف التهديدات: ستبني Vodafone عرضًا جديدًا للأمن السيبراني قائمًا على السحابة لعملائها من الشركات باستخدام منصة عمليات الأمان من Google Cloud حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل والاستجابة في الوقت الفعلي لتهديدات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد فودافون من نقاط القوة التي يتمتع بها فريقها الداخلي المكون من 900 خبير في الأمن السيبراني، إلى جانب منصة عمليات الأمان من Google Cloud، لتأمين عمليات فودافون بشكل أكبر على نطاق واسع من التهديدات الخارجية.

تحويل المكتب الخلفي باستخدام الذكاء الاصطناعي: سيعمل خبراء Google وVodafone على بناء المنتجات وتوسيع نطاق حالات الاستخدام ذات الأولوية للفرق الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والشبكات للمساعدة في أتمتة اكتشاف الأخطاء وتبسيط عمليات المكتب الخلفي والمزيد. كما ستنشئ Google برنامج تدريب على الذكاء الاصطناعي لموظفي فودافون لمساعدتهم على تعزيز بيانات اعتمادهم الرقمية وكفاءاتهم التشغيلية من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموسعة داخليًا ومع الشركاء.