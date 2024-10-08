سبب وفاة الملحن محمد عبد المجيد المفاجئة.. كيف عاش لحظاته الأخيرة قبل الموت؟

كشف محمود التوني الصديق المقرب للملحن الراحل محمد عبد المجيد عن سبب وفاته المفاجئة التي أفجعت الجميع، إذ إنه رحل عن عالمنا في صمت، ولم يكن يعاني من أي أمراض في الآونة الأخيرة.

سبب وفاة الملحن محمد عبد المجيد

صرح التوني بإن الملحن محمد عبد المجيد توفى متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء تواجده في صالة "الجيم"، مشيرًا إلى إنه فارق الحياة قبل أن يرى بنفسه خروج آخر أعماله الفنية إلى النور ويفرح بنجاحه، حيث كان يستعد لطرح عددًأ من الأعمال الفنية والغنائية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "التوني": "محمد كان فرحان جدًا بنجاح أغنية الصبر جميل وتجاوزها حاجز الـ 180 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك مليار مشاهدة على منصة "تيك توك"، لكن ميتعزش على اللي خلقه طبعًا".

وفاة الملحن محمد عبد المجيد

وتوفى منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد بشكل مفاجيء أفجع جمهوره وأصدقائه ومحبيه، الذين أعربوا عن صدمتهم الشديدة بسماع خبر رحيله، خاصًة وإنه تواصل مع عدد منهم قبل وفاته بساعات قليلة وكان يتمتع بصحة جيدة ويمزح ويضحك معهم.

أعلن محمود التوني الصديق المقرب للملحن الشاب محمد عبد المجيد عن وفاته ونعاه بكلمات مؤثرة تبكي القلوب، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب التوني: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

وأضاف: "من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان عزاء الملحن الراحل محمد عبد المجيد الذي فارق الحياة في صمت.

آخر كلمات الملحن محمد عبد المجيد قبل وفاته

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة من أحدث ظهور له منذ ساعات قليلة تسبق وفاته، وأرفقها بتعليق قائلًا: "اللي جاي حلو جدًا جدًا"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيسبوك".