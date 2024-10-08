عاجل.. وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد بشكل مفاجيء| ماذا قال قبل موته بساعات؟

توفى منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد بشكل مفاجيء أفجع جمهوره وأصدقائه ومحبيه، الذين أعربوا عن صدمتهم الشديدة بسماع خبر رحيله، خاصًة وإنه تواصل مع عدد منهم قبل وفاته بساعات قليلة وكان يتمتع بصحة جيدة ويمزح ويضحك معهم.

وفاة الملحن محمد عبد المجيد

أعلن محمود التوني الصديق المقرب للملحن الشاب محمد عبد المجيد عن وفاته ونعاه بكلمات مؤثرة تبكي القلوب، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب التوني: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبد المجيد متتعزش على اللي خلقك يابني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

أعمال الملحن محمد عبد المجيد الفنية

وأضاف: "من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

آخر كلمات الملحن محمد عبد المجيد قبل وفاته

وكان آخر ما نشره الملحن الشاب محمد عبد المجيد صورة من أحدث ظهور له منذ ساعات قليلة تسبق وفاته، وأرفقها بتعليق قائلًا: "اللي جاي حلو جدًا جدًا"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيسبوك".