افتتاح مقرات جديدة للشهر العقاري والتوثيق في سوهاج

افتتح اليوم الأربعاء، مقر شهر عقاري وتوثيق «جهينة» ومأمورية «المراغة» بمحافظة سوهاج، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.

وشهد الافتتاح المستشار مصطفى فاروق، والمستشار أحمد شكر أعضاء المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد حجازي، ومحمد صلاح أعضاء المكتب الفني لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق.

وجاء افتتاح المشروعات الجديدة اليوم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، وقام وفد وزارة العدل خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج بتفقد محكمة المراغة، ومحكمة مركز سوهاج القديمة بحي غرب، وكذلك مشروعات الإنشاء الجديد، ومنها «محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة طهطا الجزئية»، وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.