مجلس الزمالك يفتتح المركز الإعلامي بعد تطويره

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب المركز الإعلامي للنادي بعد تطويره داخل مقر القلعة البيضاء، وسط حضور من جانب رموز ومحبي النادي.



وشهد الحضور تواجد كل من: الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان، وهاني شكري، وأحمد خالد حسانين، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بجانب كلا من الدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، والمهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية.



وتواجد خلال افتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، الإذاعي الكبير فهمي عمر والكاتب الصحفي الكبير فتحي سند والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست.

وبدأ الحفل بحديث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قائلًا: "مثلما وعد مجلس الإدارة بتغيير الصورة الذهنية على أرض الواقع، اليوم نفصح عن تطوير المركز الإعلامي الذي تكفل به أحمد خالد حسانين رغم رفض ذكر اسمه، ولكن الكابتن حسين لبيب حرص على منحه حقه وهذا يدفعنا لشكره".

إشادة كبيرة من رموز الإعلام بالمركز الإعلامي بعد التطوير



وتحدث الإذاعي الكبير فهمي عمر على هامش حضوره لمؤتمر إفتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك مؤكدا: "شيء عظيم ما رأيته داخل الزمالك وأمر يستحق الثناء والشكر لمجلس الإدارة، لقد كان ينقصنا الكثير داخل النادي والآن يكتمل بوجود المجلس، فالمركز الإعلامي أمر مهم لتقديم اللاعبين بصورة جيدة.. والزمالك يسير بصورة ثابتة نحو المكانة التي يستحقها".

كما تحدث الكاتب الصحفي فتحي سند على هامش حضوره المؤتمر الصحفي معلقا: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الدعوة الكريمة في هذه المناسبة وما رأيته من صفحة جديدة لنادي الزمالك، وتقدير الجزء الإعلامي لأنه قاطرة أساسية لأي نجاحات، والمركز الإعلامي سيستفيد منه النادي في أكثر من جهة، فالزمالك قلعة كبيرة من قلاع الرياضة في مصر".

وقال الدكتور مدحت العدل على هامش حضوره مؤتمر إفتتاح المركز الغعلامي بنادي الزمالك: "أتشرف بالتواجد داخل المركز الإعلامي لنادي الزمالك وتطويره بهذا الشكل، ما أراه من نكران الذات داخل مجلس الإدارة يضمن النجاح لأكبر قلعة رياضية في إفريقيا".