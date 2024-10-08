كلام فى الهوا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2024 - 09:59 م 10/8/2024 9:59:10 PM

كثيرًا منا سمع تلك الجملة التى جاءت فى روايات وحكايات قديمة عن بلاد أو جُزر تُسمى «الواق واق»، تلك الجُزر التى يكثُر فيها الذهب لدرجة أن أهلها يلبسون قمصان من الذهب، ويجرون كلابهم بسلاسل ذهبية، لتتحول هذه الروايات أكثر إلى أسطورة أو خيال، مهما كان فيها من مبالغة أصبحت طموح كل إنسان فى السفر إلى تلك البلاد البعيدة للحصول على الذهب، وأعتقد أن هذا هو المعنى الحقيقى من تلك الحكايات التراثية القديمة.

إن كل إنسان منذ الأزل يحلم بالذهب حتى لو كان فى بلاد الواق واق، ويسعى للسفر إليها. إنه الحلم الذى نجد الإنسان يتحسس ما حوله من خلال الاشتياق إلى الثراء السريع بغير تعب، والحلم بالسفر إلى تلك البلاد الغنية التى رزقها الله الخير الكثير. وليس من العجيب لدى الكتاب العرب القدماء أن يذكروا أن هذه البلاد يحكمها امرأة لها أربعة آلاف من الوصيفات كلهن عُراة، ولكن هؤلاء الكُتاب يُخبروننا بأن الواقع الثانى هو المحرك للرجل الشرقى وأن هناك بلاد الخير موجودة فى كل زمان يسعى إليها كل مشتاق للحصول على هذا الثراء، والخيال أن تلك البلاد لا يمكن أن تجد فيها هذا الذهب على الطرقات، بل إنها تأخذ عُمرك وحياتك من أجل حصولك على ذهبهم.

لم نقصد أحدًا!!