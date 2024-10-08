الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إبراهيم عيسى: الغزوات الإسلامية لم تكن لخدمة الدين.. هدفها بناء الإمبراطورية

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الثقافة الدينية تعيش حياتهم على تغذية الكراهية، وتعيش الحياة على أن الدين الإسلامي ليس دين حب وسلام وعدالة وشرط التدين أن يكون الشخص كارهًا والاستعلاء على الأخر وتحقير من الأخر، وحالة من تعظيم فكرة الحرب والغزو.

تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى:

 

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن كتب الدين بالمدارس تعظم خالد بن الوليد وعقبة بن نافع، مشددًا على أن ما جرى من حروب وغزوات أمر أقدم عليه العرب المسلمين لتوسيع مساحة الأرض وليس لسبب ديني، ولا تمنح هذه الغزوات صبغة دينية ولكنها صبغة دنيوية.

 

وتابع: "الغزوات لم تكن لخدمة أو باسم الدين ولكنها كانت غزوات لبناء الإمبراطورية كالإمبراطوريات الأخرى في هذا التوقيت"، موضحًا أنه في هذه الغزوات وبعد الانتصار كان يتم وضع خيارات أمام من لهم ليسوا مسلمين باختيار دخول الإسلام أو دفع الجزية إما القتل.

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: كلمة الرئيس السيسي اليوم في منتهى الأهمية التاريخية

إبراهيم عيسى: الاقتصاد والحياة اليومية للمصريين شئ مفصلي والعنوان الأخطر

الخارجية الأمريكية: إلغاء أو تأجيل زيارة جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر برؤية واحدة من أجل تحقيق السلام

وزير خارجية الأردن يوجه رسالة حادة للمجتمع الدولي: “ما الذي تنتظره؟"

وزير الخارجية: إسرائيل دولة تجد نفسها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة

أيمن الصفدي: مصر والأردن يربطهما علاقات تاريخية أخوية راسخة ومتجذرة

وزير الخارجية: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن
الجريدة الورقية