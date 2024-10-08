إبراهيم عيسى: كلمة الرئيس السيسي اليوم في منتهى الأهمية التاريخية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى صباح اليوم كلمة من عدة دقائق خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة هي كلمة بالغة الأهمية وتطرح نقاط لابد أن نقف أمامه.

كلمة الرئيس السيسي:

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الكلمة تعد محاولة لفهم ما يدور في الحالة المصرية ومسؤولية الدولة عما نحن فيه، مضيفًا: "أول 4 دقائق في كلمة الرئيس السيسي في تفتيش حرب الدفعة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني هي كلمة في منتهى الأهمية التاريخية".

وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن حرب أكتوبر بأنه إرادة النصر وفي حديثه عن السلام تحدث بلفظ "العبقرية" والذي قام بها الرئيس محمد أنور السادات، موضحًا أن انتصار أكتوبر 73 يعود للرئيس الراحل محمد أنور السادات وليس القيادة السياسية بمفهومها الشامل.