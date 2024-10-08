محافظ مطروح يكرّم حاملى درجة الدكتوراة والماجستير من أبناء المحافظة 

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء بتكريم عدداً من حاملى درجة الدكتوراة والماجستير من أبناء المحافظة، في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا التكريم إيمانا بأن التنمية الحقيقية هى الاستثمار فى البشر وذلك تماشيا مع مبادرة بداية، تقديراً لدور العلم والبحث العلمي فى تنمية ونهضة المجتمعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور اسلام رجب نائب المحافظ والنائب رزق علوانى والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ والحاج بلال السيوى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر معربا عن فخره لتواجده مع السادة حاملى درجة الدكتوراة والماجستير من الجامعات المصرية والأجنبية كخير مثال وواجهة مشرفة يحتذى بها بعد اجتهاد وجد للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المجالات المختلفة.

محافظ مطروح يؤكد على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التقدم

وأكد محافظ مطروح على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التقدم والتطور الحضاري، واستخدامه في معالجة أى قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع داعيا الجميع كلا فى مجاله، ليحملوا الراية واستكمال مسيرة البناء والتنمية المساهمة الفعالة في حل مشكلات المجتمع المحلي، وتحقيق متطلبات تنميته والإرتقاء به.

وأشار المحافظ فى كلمته إلى أن محافظة مطروح تحرص بالتعاون مع الوزارات والجامعات المعنية على الارتقاء وتطوير التعليم الجامعى بالمحافظة مع تقديم كافة الدعم للصروح العلمية الكبرى على أرض المحافظة ومنها جامعة مطروح، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ،بالاضافة المعهد التكنولوجي العالي ( فرع مطروح ) و وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب بجامعة مطروح؛ لتكون إضافة جديدة مستقبلًا للمستشفيات الجامعية ومنظومة الرعاية الصحية،لخدمة أبناء المحافظة، وكذلك و لأول مرة إنشاء أول نواة لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ بكلية البنات للعلوم الأزهرية وتبدأ بثلاث شُعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين ،مع تخصيص مساحة 15 فداناً بشارع على حميدة بعلم الروم لإنشاء فرع لجامعة الازهر، استجابة للإقبال الكبير من أبناء وبنات مطروح على التعليم الأزهرى بجانب توفير مزيد من الكوادر بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بالحصول على منح دراسية في تخصصات نادرة تحتاج إليها جهود التنمية بمطروح كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي المحافظة ، حيث بلغت عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات خلال 4 سنوات 425 منحة ..منها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام

ول٥ت محافظ مطروح إلى أن احتفال اليوم هو البداية و سيتوالى بتكريم لدفعات متتالية من حاملى درجة الدكتوراة والماجستير خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى وبعيد العلم فى ديسمبر القادم، متمنيا لجميع المكرمين التوفيق والسداد وان تحقق مطروح بهم التنمية، وتحتل المكانة التى تستحقها مع الإستغلال الأمثل لكافة إمكانياتها ومواردها، مشيرا أن مصر تحتاج منا إلى مزيد من الجهد والعرق وتضافر الجهود والسعى إلى العلم و العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل، موجها الشكر لكل من ساهم وشارك والقائمين على تنظيم الحفل من الإدارة العلاقات العامة والإعلام والحاج بلال أحمد بلال السيوى والدكتور سامح رجب.

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على جهود ودور جامعة مطروح ،مشيدا بحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكريم حاملى الماجستير والدكتوراة ومؤكدا على أن مشوار البحث العلمي لا ينتهى بالحصول على الماجيستير أو الدكتوراة لكن بضرورة التطوير والقراءة والاطلاع مع مواكبة ما يدور حولنا والحفاظ على المستوى مع الاعتزاز بالخريجين كسفراء للجامعة بأخلاق العلم والعلماء، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد 53 رسالة ماجستير ودكتوراه والتحاق نحو 300 بمرحلة الدبلومة والدراسات العليا.

وفي كلمته نيابة عن حاملى الماجستير والدكتوراة أعرب الدكتور سامح رجب دكتوراة فى جراحة المخ والاعصاب عن خالص شكره وتقديره لجهود محافظ مطروح المستمرة لتنمية المحافظة ودعمه للعلم والبحث العلمى وحرصه على الاحتفاء بأبنائه حاملى الماجستير والدكتوراة بمطروح، كما تخللت الأحتفالية عرض فيديو قصير عن رعاية المحافظة ودعمها للعلم والبحث العلمى، وقدمها الإذاعى عبد الحميد القناشي.