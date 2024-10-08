تشديدات على منع الهاتف المحمول داخل المدارس

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجّهت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية تعليمات مهمة للمدارس بالتشديد على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل المدرسة.

ونبهدت الإدارات بضرورة الالتزام بالحضور بالزي المدرسي، وعدم التأخر صباحا في الذهاب إلى المدارس لحضور الطابور المدرسي.

توجيهات لضبط العملية التعليمية في المدارس

وأوضحت الإدارات التعليمية أنه يجب إعادة التنبيه والتشديد على الطلاب لانتظام العملية التعليمية في المدارس، وهي:

وأكدت الإدارات التعليمية عدم السماح بوجود الهاتف المحمول مع الطلاب لأي سبب داخل المدارس، وعليه سيتم سحب الجهاز من الطالب ولن يتم تسليمه إلا عن طريق الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ونبهت بعدم السماح بدخول أي طالب إلا بالزي المدرسي المحدد والموضح لكل مرحلة، مع الالتزام بالألوان المحددة للحجاب لكل مرحلة بالنسبة للمحجبات، وعدم عمل قصات شعر غريبة لغير المحجبات، وضرورة تهذيب الشعر للأولاد، وضرورة قص الأظافر وتهذيبها، وممنوع ارتداء الإكسسوار.

ولفتت الإدارات التعليمية إلى أن موعد بدء الطابور اليومي في المدارس تمام الساعة الواحدة ظهرا، ولن يسمح لأي طالب بالدخول عقب انتهاء الطابور، في موعد أقصاه 21 دقيقة، لذلك لزم الالتزام بالموعد المحدد.

وشددت الإدارات التعليمية على عدم استخدام العنف مع الآخرين، حتى لا يتعرض للفصل من المدرسة.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر عدة تعليمات لانتظام العملية التعليمية داخل المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية خلال العام الدراسي 2024-2025.

واتخذ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات تستهدف مواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول في المدارس، وحل العجز في أعداد المعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى لإعادة هيبة المعلمين داخل المدارس، وإعادة الطلاب لانتظام في المدارس.