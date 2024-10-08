وزير الخارجية: إسرائيل دولة تجد نفسها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن إسرائيل دولة تجد نفسها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة، متابعًا: “إسرائيل تخرق بشكل فاضح ويومي وكل ساعة أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني وليست هناك محاسبة”.

وزير الخارجية والهجرة

وشدد عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على أن هذا ما تم نقله للأطراف الدولية التي تحدث معها، مؤكدًا أنه تحدث بشكل واضح مع الوزير الأمريكي لأهمية التدخل السريع للضغط على الجانب الإسرائيلي ولجمه عن الاستمرار في هذا العدوان.

ونوه بأن هناك استعداد لبناني واضح جدا، نقله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فيما يتعلق بالعمل على التنفيذ الفوري للقرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وهذا تطور هام للغاية يتعين العمل على تعزيزه والبدء في تنفيذه وتمكين الجيش اللبناني ومؤسسات لبنان من تنفيذ هذا القرار، مشددًا على أنه نقل هذا الأمر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومبعوث ماكرون إلى لبنان ووزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية البريطاني.

وتابع: “هذه الاتصالات لن تتوقف وسنستمر فيها، وهدفها بالتنسيق الكامل مع الأردن والسعودية، ونتواصل يوميا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في هذا الاتجاه لتكثيف الجهود العربية المخلصة في اتجاه وقف حمام الدم في لبنان بأسرع وقت ممكن”.