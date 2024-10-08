جمال شعبان: حجر الشيشة يعادل علبتين سجائر.. وتأخر الزواج يصيب بأمراض القلب

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري امراض القلب، من استهلاك صحة الشباب في تناول الشيشة، قائلاً: «حجر الشيشة بمثابة علبتين سجائر، وكثير من الشباب بيشرب ومش حاسس بحاجة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ضغوط الحياة والسهر والأرق أحد أسباب زيادة أمراض القلب في الفترة الأخيرة.

كما حذر شعبان، الشباب، من التأخر في الزواج، قائلاً: الشباب المتأخر في الزواج هم الأكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب عن غيرهم من المتزوجين، ولكن بشرط أن يكون الزواج سعيد».

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أن كلا من الزعل المكبوت والفرحة الشديدة يؤثرون على القلب بشكل كبير، وهو ما ظهر مؤخرًا بعد وفاة مشجع أهلاوي بهدف لفريق النادي الأهلي في أحد المباريات، نتيجة فرحة زيادة.

وحذر في سياق متصل من السهر أثناء الليل وقلة الحركة في أوقات النهار، باعتبارهم أحد أسباب ضغط الدم.

وأضاف، أن ربع المصريين البالغين يعانون من الضغط المرتفع، فقد يصاب واحد من كل ثلاثة أفراد بهذا المرض، معقبًا: «الضغط هو القاتل الصامت».

وتابع شعبان: الضغط المرتفع هو الذي يؤدي إلى إصابة الشريان التاجي، وقد يكون بداية أعراضه الإصابة بالفشل الكلوي، أو جلطة الدم.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أن الضغط المرتفع، والسكر المرتفع، والكوليسترول، يمثلون مثلث الرعب الخطر لأي مواطن، فالثلاثة يؤدون للإصابة بأمراض القلب أو مرض الذبحة الصدرية.