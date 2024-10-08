الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: هدفنا محاربة التخلف والجهل وعدم إهدار قدراتنا (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لعقيدة القوات المسلحة المصرية الحريصة دائمًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة ومصالحها بعقل ورشد وتدبر، مضيفًا: "كل همنا محاربة التخلف والجهل وعدم إهدار قدراتنا".

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ليس لدينا أي أجندة خفية ضد أحد

وقال “السيسي” خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا أي أجندة خفية ضد أحد.. ونريد العيش في سلام على كافة حدودنا، وهدفنا التعاون والبناء والتنمية أفضل كثيرًا من الصراعات والاقتتال”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

الجيش الثاني الميداني

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.

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