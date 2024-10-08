5 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات "بداية جديدة لبناء الإنسان"

قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، جهود ضخمة والانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

وخلال أعمال المبادرة، تم تنفيذ القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وأعمال تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي لعدد ٤ مليون ٩٤٠ ألف ٩٦٠ مواطن خلال ٦٩ يوم منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية.

تم تنفيذ المبادرة بمتابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف مديري العموم، ومنسقة المبادرات الرئاسية، ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وإشراف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وتم تقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لعدد ٧٣٨٠٧٣ مواطن، وذلك بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تم تفعيلها يوم الأحد الثامن عشر من أغسطس ٢٠٢٤، للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد ٨١٨٣١٠ مواطن، وتطعيم ٢٥٠٣٢١ طفل بالتطعيمات الروتينية، في عدد ١٩ إدارة صحية بمحافظة الشرقية.

وتم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في عدد ٢٥ مستشفى لعدد ٢٠١٨٩٨٢ مواطن، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٥٦٩٠٢٧ منتفعة، فضلاً عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد ٥٤٦٢٤٧ مواطن بمحافظة الشرقية من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ١٧ قافلة طبية منذ انطلاق المبادرة تم خلالها تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج اللازم لعدد ٤٠١١٤ مريض، وإحالة ١٨٤ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور هاني جميعة، بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي انطلقت الخميس الأول من أغسطس يستمر تنفيذها على مدار ١٠٠ يوم متواصلة بالمحافظة، لافتاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال المختلفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأوضح «جميعة» أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، والتي منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، وعلاج أمراض سوء التغذية، وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الجديدة والتي يتم من خلالها الكشف عن سرطان (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، بهدف إكتشاف الأورام في المراحل المبكرة وعلاجها، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.