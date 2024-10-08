لهذا السبب يفضل غسل الجينز بعد 5-10 مرات من ارتدائه

قالت الطبيبة الروسية للأمراض الجلدية ألكسندرا فيليوفا إن غسل بنطلون الجينز المصنوع من قماش (دينيم) باستمرار يمكن أن يؤدي إلى ترقق الألياف وفقدان اللون.

ولكن، للحفاظ على النظافة من الأفضل، حسب الطبيبة، غسل الملابس المصنوعة من هذا القماش بعد خمس إلى عشر مرات من ارتدائها، وقالت:" كل هذا يتوقف على ظروف الاستخدام. فإذا كنت ترتدي الجينز في الجو الحار وأثناء أعمال البستنة، فربما تحتاج إلى غسله كل يوم، ولكن إذا كنت ترتديه في المكتب فقد تغسله بشكل أقل".

وأضافت أن الجينز بدون غسل لفترة طويلة سوف يجذب حتما الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد والتهابات مختلفة وخاصة في الأشهر الحارة أو أثناء النشاط البدني المكثف.

وقالت:" من أجل إطالة عمر الجينز الخاص بك وحماية صحتك من الأفضل غسله عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية. ويمكن للماء الدافئ والصابون بالفعل إزالة الأوساخ والروائح السطحية، ولكن ليس البكتيريا والدهون الموجودة داخل الألياف".

وكانت الطبيبة قد أعلنت في وقت سابق أن الملابس وغيرها من أمتعة المرضى أو الذين أصيبوا بمرض "كوفيد" تتطلب رعاية خاصة. وعند غسلها يجب إضافة المعقمات.