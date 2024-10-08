طارق عبد العزيز: الجيش المصري صمام الأمان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الأوسط

برلمانية الوفد: قدرات القوات المسلحة مكنتنا من العيش باستقرار وأمان ووفرت سلعة الأمن

وأكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بان كلمة الرئيس السيسي اثناء تفقدة تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني حاسمة وكشفت بشكل كبير عن الامكانيات الجبارة للجيش المصري العظيم، الذي اصبح بلا شك صمام الامان ورمانة ميزان الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانين بان قدرات القوات المسلحة المصرية مكنتنا من العيش باستقرار وامان في اقليم ملتهب وعلي حافة الهاوية ، وان الجيش المصري وفر للمصريين سلعة من اهم السلع وهي سلعة الامن التي استتبعها الاستقرار والتنميه في كل ربوع الجمهورية .

ولفت طارق عبد العزيز بان الجاهزية التي ظهر عليها الجيش المصري بعثت رسائل للداخل والخارج ، واهمها الاستعداد لاي طاريء مع التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي وهدف للقوات المسلحه المصريه .

ووجه رئيس برلمانيه الوفد برسالة للمصريين اطمئنوا خلفكم جيش لايقهر وزعيم وطني مخلص استطاع الوصول بالوطن الي بر الامان .