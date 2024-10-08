أيتن عامر تتألق بألوان زاهية

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها بأحدث إطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الشارقة للأطفال والشباب، بدورته الحادية عشرة ليلة أمس.

وبدت أتين عامر بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بدلة صيفية صممت من قماش الساتان مزركش بالألوان الزاهية مع الرسومات الهندسية.

ومن الناحية الجمالية، اختارت تسريحة ناعمة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

يواصل فيلم عنب من بطولة أيتن عامر منافسته على صدارة شباك التذاكر، منذ بداية عرضه يوم 18 سبتمبر الماضي بدور العرض السينمائي في الخليج، ثم يوم 25 سبتمبر الماضي في مصر.

قصة عنب

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، يتناول فكرة مختلفة، ويسرد قصة شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

الفنانة أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر