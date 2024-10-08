خبير عسكري: تفتيش الحرب يؤكد امتلاك القوات المسلحة لأحدث منظومات التسليح

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، يأتي ضمن احتفال القوات المسلحة ومصر بانتصارات أكتوبر 1973 والذكرى 51 على هذه الحرب المجيدة.

وأضاف «عبدالمحسن» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما شاهدناه اليوم يؤكد أنّ القوات المسلحة لديها أحدث منظومات التسليح البرية والبحرية والجوية والتي تثبت قدراتها الدائمة على مواجهة التحديات المتنامية على الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة، مشيرا إلى أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حضوره فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني تحتوي على الكثير من الرسائل للداخل والخارج المصري.

وتابع: «رسائل السيسي تتمثل في تأكيد أنّ الإرادة المصرية والعقيدة القتالية الشريفة استطاعت تحقيق النصر في حرب أكتوبر 1973 رغم الفارق في الإمكانيات مقارنة بالعدو الإسرائيلي»، لافتا إلى أنّ القيادة المصرية في 1973 أرادت القتال من أجل تحقيق السلام.