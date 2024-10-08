وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمرييكي بدعم من الإتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى التزام بلاده الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اللبناني، برئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق له، حيث أطلع سليم، بورتولانو على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب اللبناني، الأمر الذي يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية .

من جانبه، أكد بورتولانو - حسبما أذاعت الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لاسيما في الظروف التي تمر بها البلاد.

وتم خلال اللقاء - استعراض التعاون العسكري بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الإيطالية في إطار القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وفي السياق، استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغ حصيلة الإصابات نحو إلى 97,590 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.