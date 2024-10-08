إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار الموجة الثالثة والعشرين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية وأملاك الدولة بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، والمهندس هاني سالم مدير حماية الأراضي بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى دفنو والغرق ومنية الحيط.

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بقرى إطسا في الفيوم

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية على مساحة 235متر، بقرية دفنو وخارج الحيز العمراني لمدينة إطسا، وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام قرى معجون وتطون، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وتجهيزات للأعمال الخرسانية، بمساحة إجمالية بلغت 950 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف تعدي على الأراضي الزراعية بقرية منية الحيط عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.