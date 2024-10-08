محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمشروع تطوير كورنيش أخميم

‏تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال الرصف الجارية ضمن مشروع تطوير كورنيش مدينة أخميم بطول 209 كم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طبقة الأسفلت في المسافة من نهاية شارع "السلخانة"، وحتى مسجد "عمر بن الخطاب" بطول 400 متر طولي، كما تفقد أعمال طبقة الأساس بالمشروع، والسور الخرساني، والتي تشتمل على أعمال الكريتال للسور، وصب الدكة الخرسانية للبلاط، بالإضافة إلى أعمال البردورات، وشدد المحافظ على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن، طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، تيسيرا على المواطنين.

ويشمل مشروع تطوير كورنيش أخميم ثلاث قطاعات رئيسية، القطاع الأول بطول 960 متر طولي، يبدأ من مسجد "عمر بن الخطاب" حتى محطة المياه، والقطاع الثاني بطول 560 متر طولي، ويبدأ من محطة المياه حتى مرشح المياه، فيما يأتي القطاع الثالث بطول 1100 متر طولي، ويبدأ من مرشح المياه حتى نجع خضير، ويمثل المشروع نقلة تنموية وحضارية لمدينة أخميم.

وفي سياق آخر سلم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، خلال جولة ميدانية بمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، عدد 12 نموذج " 8 تصالح " للمواطنين من أهالي مركز طهطا، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بمقر الوحدة المحلية، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود أبوسديرة عضو مجلس الشيوخ، وعامر عوض رئيس المركز.

وأكد محافظ سوهاج على مصداقية الدولة تجاه المواطنين الجادين في إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن تسليم النموذج 8 " يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، لافتا إلى أن حرص المواطن على التصالح وتقنين وضعه يأتي لمصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن 4 نوفمبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح، وهو ما يترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد الأرض التي يتم التصالح عليها، ومحاسبة المخالفين قانونيا.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، موجها بضرورة الانتهاء من فحص جميع الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتيسير على المواطنين، ومساعدتهم في استيفاء أوراقهم، مؤكدا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح.