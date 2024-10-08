بنك الإمارات - مصر يقرض جمعية رجال أعمال إسكندرية 400 مليون جنيه

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكندرية (ABA)، مما يشكل دفعة قوية نحو توسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر التي تقدمها الجمعية للأفراد والمشروعات الصغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تماشياً مع رؤية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التنمية في مصر، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

قام بتوقيع العقد كلا من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وشريف شومان، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية وشهد التوقيع حضور مجموعة من فريق قيادة الطرفين ضمت تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأمير حجازي، رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر وأشرف البنان المدير الإقليمي للشركات والمؤسسات لمنطقة الإسكندرية والدلتا في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وأحمد مرشدي، مدير مركز الأعمال لغرب الإسكندرية.

قال تامر راغب رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر "نؤمن بأن التمويل متناهي الصغر هو أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي التي نلتزم بها، ونفخر بدورنا الحيوي في توفير الدعم المالي اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة". وأضاف "من خلال شراكتنا مع جمعية رجال أعمال إسكندرية نسعى لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً ولعب دور فعال في تحسين مستوى معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة لهم".

وأضاف دكتور شريف شومان، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية: "تتمحور أنشطة الجمعية حول خدمة الأفراد ذوي الدخل المحدود في المناطق الريفية، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 680 ألف عميل حالياً. كما تعمل من خلال شبكة واسعة تضم 123 فرعًا على تغطية المزيد من المجتمعات الريفية والحضرية في مختلف المحافظات. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن الجمعية من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على دعم التنمية المستدامة في السوق المصري.