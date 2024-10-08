اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للبياثل والترياثل

تقام اليوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر الجاري، وقائع المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للبياثل والترياثل وبطولة العالم لليزر-رن للبارالمبيبن المقرر اقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الكشف عن تفاصيل بطولة العالم للبياثل والترياثل بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في تمام الساعة الثامنة مساء.

يشهد المؤتمر حضور الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح /محب حبشي محافظ بورسعيد، والاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والأستاذ الدكتور / شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ومسؤولي الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

ويكشف المؤتمر كل التفاصيل الخاصة بـ بطولة العالم للبياثل والترياثل من استعدادات وفرص مصر في تحقيق ميداليات بها، والحديث عن قدرة مصر في استضافة الكثير من البطولات الرياضية في مختلف المحافظات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

33 دولة تشارك في بطولة العالم للبياثل والترياثل

وتقام بطولة العالم للبياثل والترياثل بمشاركة أكثر من 900 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة، وهي: البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، چورچيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تايلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة