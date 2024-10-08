جامعة سوهاج تطلق قافلتها الطبية لخدمة مؤسسة البنين بحي الكوثر

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظمت كلية الطب البشري بالجامعة قافلة طبية لخدمة الاطفال بمؤسسة البنين بحي الكوثر بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحياً، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي، على مجموعة من أبناء دار الرعاية في مراحل عمرية مختلفة.

واوضح الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمّيه البيئة أن القافلة قامت باجراء الكشف الطبي علي ٣٥ طفلاً، وشملت تخصصات الأطفال، والعيون، والجلديه.وصرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً.