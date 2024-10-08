إنييستا: اعتزالي كان حلمًا خياليًا

أكد أندريس إنييستا، نجم برشلونة الإسباني السابق، أنه لم يتخيل يومًا أن يأتي وقت اعتزاله، ووصف مسيرته الرياضية بأنها كانت أشبه بحكاية خيالية، معبرًا عن سعادته بتحقيق حلمه، قائلاً: "لقد عشت أفضل اللحظات على المستوى الاحترافي".



لحظة وداع مؤثرة

خلال مؤتمر وداعي حضره العديد من نجوم برشلونة، من بينهم صديقه وزميله تشافي هيرنانديز، عبّر إنييستا عن مشاعره قائلاً: "لم أكن أعتقد أبدًا أن هذا اليوم سيأتي، ودموعي اليوم ستكون دموع تأثر وفرح".



لاماسيا

تحدث إنييستا عن تأثير أكاديمية لاماسيا في حياته، مؤكدًا أنها غيرته إلى الأبد. وأشار إلى أن القدوم إلى برشلونة كان حلمًا سعى لتحقيقه منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره.

إنييستا



إسبانيا

أشار إنييستا إلى تجربته مع المنتخب الإسباني، حيث بدأ مسيرته الدولية في سن الـ15. وعبّر عن فخره لكونه جزءًا من منتخب حقق بطولتي يورو وكأس عالم، مشيدًا بدعم المدربين الذين عمل معهم.



الذكريات مع برشلونة

وصف إنييستا اللحظات التي عاشها مع برشلونة بأنها لا تُنسى، قائلاً: "كل لحظة مع البارسا كانت مميزة، وارتداء قميص الفريق الأول كان شرفًا كبيرًا".



الرحيل إلى اليابان

تحدث إنييستا عن قراره الصعب بالانتقال إلى اليابان في 2018، موضحًا أنه لا يستطيع الابتعاد عن كرة القدم.

وأكد إنييستا أنه يستعد للمرحلة المقبلة في حياته، حيث يأخذ دورات تدريبية تمهيدًا لتحقيق حلمه في أن يصبح مدربًا.

واختتم إنييستا بتوجيه شكر خاص لوالدته، معبرًا عن امتنانه لكل ما قدمته له خلال مسيرته.