حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريى أمن (أسوان–دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية من مخدرى"الهيروين ، الشابو")..بحوزة (4 متهمين).

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلى وطلقة).

تنفيذ عدد (813) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم(7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدرالبانجو- 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين).. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام..