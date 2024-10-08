الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بوتين يدعو نظيره الأذربيجاني لحضور قمة البريكس

بوتين ونظيره الاذربيجاني
بوتين ونظيره الاذربيجاني

دعا فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، نهاية أكتوبر الجاري.

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وبحسب" سبوتنيك"، قال بوتين، لدى استقباله علييف في الكرملين، إن العلاقات بين روسيا الاتحادية وأذربيجان، تتطور بشكل إيجابي.

وأشار بوتين إلى أنه ينتظر وصول علييف إلى قازان، لحضور قمة "بريكس"، في نهاية أكتوبر. 

وحضر اللقاء من الجانب الروسي، نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وذلك بعد محادثاته مع علييف.

وكان آخر لقاء شخصي بين بوتين وعلييف، كان قد عقد نهاية أغسطس الماضي في العاصمة باكو، عندما قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى أذربيجان.

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