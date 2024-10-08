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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

خسائر فادحة.. روسيا تتصدى لهجمات أوكرانية في كورسك

القوات الروسية
القوات الروسية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك الروسية.

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وبحسب"سبوتنيك"، أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تواصل القوات المسلحة للاتحاد الروسي تحركاتها لدحر القوات المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".

وأضافت: "قوات وحدات مجموعة قوات "الشمال" تتصدى لمحاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كورسك وتحيد نحو 40 جندياً".

وتابع البيان: "قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى أربع مدافع وثلاث مركبات".

وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 21250 ألف عسكري.

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