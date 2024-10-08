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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بصواريخ كينجال.. روسيا تستهدف المطارات الاوكرانية

صواريخ
صواريخ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شنّ، أمس الاثنين، ضربة مشتركة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية، استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف.

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وبحسب "سبوتنيك"، قالت الدفاع في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، بالأمس (الاثنين)، ضربة جماعية، بصواريخ بالستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، على البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم تحقيق أهداف الضربات المحددة".

وأضافت الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية سفينة حاويات بها ذخيرة ومخزنا وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأوضح البيان بالقول: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و49 طائرة مسيرة".

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